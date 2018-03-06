Власти Томской области выделила более 480 млн рублей на помощь безработным

6 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Томская область направила 488 млн рублей на переобучение, помощь безработным в открытии собственного дела, программы профориентации, а также пособия тем, кто пока не может трудоустроиться, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В 2017 году с помощью центров занятости нашли работу 19 тысяч человек. На реализацию политики занятости регион направил 488 миллионов рублей, еще 19 миллионов израсходовал на временное трудоустройство подростков в каникулы», — сообщила на итоговой коллегии социального блока начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Средний уровень регистрируемой безработицы в Томской области на начало 2018 года составил 1,4 %. Самые лучшие показатели у Стрежевого (0,4 %) и Томска (0,7 %).

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