Томичей приглашают на встречу с исследователем современного медиа-искусства из Германии

6 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу, 9 марта, в Сибирском филиале ГЦСИ (пер. Нахановича, 3а) пройдет творческая встреча с куратором и исследователем современного медиа-искусства Ми Ю (Кельн, Германия), сообщают организаторы.

Ми Ю преподает в Академии медиа-искусства в Кельне, а также является директором АртХаба в Шанхае. Ее исследовательские интересы связаны с культурными измерениями глубокого времени и пространства Великого шелкового пути в контексте философских трактовок имманентности в Западной и Восточной традициях.

Ми Ю представит идеи и материалы своего долгосрочного исследования художественного конструирования образов Великого шелкового пути как торговой артерии, исторически соединившей не только территории, но и исторические эпохи - от Средневековья до современности позднего капитализма.

«Это гигантское «гео-тело» Азии Ми Ю предлагает трактовать как «медленный Шелковый путь» (вслед за французским географом Элиз Реклу). Мы также обсудим специфику гендерных образов в различных культурных традициях», — говорится в сообщении.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

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