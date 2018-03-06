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Власти Томска нашли подрядчика, который займется ремонтом дорог после зимы

Томские новости, Дороги, ремонт дорог выбоины чинят дороги пилят бюджет Власти Томска нашли подрядчика, который займется ремонтом дорог после зимы

Компания «Томскдорстрой» стала победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на ремонт дорог с применением литой асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба мэрии.

Из городского бюджета на устранение недостатков дорожного полотна после зимней эксплуатации планируется направить почти 2, 6 млн рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик до 1 июня устранит выбоины, провалы, просадку и другие дефекты проезжей части на общей площади в 1403 кв. метра томских улиц. Работы будут проведены как на ключевых городских магистралях, так и на присоединенных территориях.

В сообщении отмечается, что благодаря специальным добавкам, литой асфальтобетон можно укладывать в диапазоне температур от - 10°С, он сохраняет свои свойства и при перепаде температур. Дефекты дорожного полотна, выявившиеся на участках улиц, которые были отремонтированы в прошлые годы, будут ликвидированы в рамках гарантийных обязательств.

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