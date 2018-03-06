Власти Томска нашли подрядчика, который займется ремонтом дорог после зимы

6 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Компания «Томскдорстрой» стала победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на ремонт дорог с применением литой асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба мэрии.

Из городского бюджета на устранение недостатков дорожного полотна после зимней эксплуатации планируется направить почти 2, 6 млн рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик до 1 июня устранит выбоины, провалы, просадку и другие дефекты проезжей части на общей площади в 1403 кв. метра томских улиц. Работы будут проведены как на ключевых городских магистралях, так и на присоединенных территориях.

В сообщении отмечается, что благодаря специальным добавкам, литой асфальтобетон можно укладывать в диапазоне температур от - 10°С, он сохраняет свои свойства и при перепаде температур. Дефекты дорожного полотна, выявившиеся на участках улиц, которые были отремонтированы в прошлые годы, будут ликвидированы в рамках гарантийных обязательств.

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