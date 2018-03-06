На днях томичей ждут мокрый снег, сильный ветер, оттепель и похолодание

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В ближайшие дни, 7-8 марта в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Так, по области и городу ожидается снег, днем мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления, метели, усиление ветра с порывами 19-24 м/с, на дорогах снежные заносы, местами гололедица. 7 марта – кратковременное потепление, 8 марта – похолодание.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия.

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