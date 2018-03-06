В Томске появятся остановки «Студгородок» и «Почтовое отделение № 28»

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2018 // Фото: Admin.tomsk.ru

Две новые остановки появятся в Кировском районе Томска. Вопрос их наименования был рассмотрен на прошедшем сегодня заседании Гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщил начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев, сотрудники администрации Томска и представители компаний-перевозчиков приняли совместное решение о необходимости открытия новых остановок по нечетной стороне Московского тракта и ул. Ф. Лыткина. Целесообразность их открытия была рассмотрена на заседании городской транспортной комиссии. Томичи активно поддержали создание этих остановок.

Так, по ул. Ф. Лыткина, 24 появится остановка «Студгородок», по нечетной стороне Московского тракта – «Почтовое отделение № 28»

К открытию новых остановок на средства инвесторов обустроены заездные карманы, установлены знаки дорожного движения. Монтаж остановочных павильонов здесь не запланирован.

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