Томские медики примут декларацию о пациент-ориентированном здравоохранении

6 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В этом году в Томской области будет принята декларация о пациент-ориентированном здравоохранении. Об этом на круглом столе объединенной коллегии социального блока сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

«Мы можем совершенствовать методы лечения, внедрять новые технологии, строить или ремонтировать больничные корпуса, а пациенты будут нас критиковать за отсутствие бахил», — цитирует Александра Холопова пресс-служба обладминистрации.

По его словам, задача декларации о пациент-ориентированном здравоохранении — учесть все составляющие комфорта пациента, не разделяя их на первоочередные и второстепенные. Так в основу декларации лягут такие принципы, как уважение, расширение прав пациента, в том числе по получению максимального доступа к информации и возможности внести собственные предложения по улучшению здравоохранения.

В сообщении отмечается, что в ходе работы над декларацией медики выявят наиболее востребованные медуслуги. Также будет организован сбор мнений о качестве их оказания.

Предполагается, что декларация будет утверждена до конца 2018 года, и станет основой мероприятий и проектов по повышению комфорта в томских больницах.

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