Из-за потепления томские коммунальщики усиленно посыпают дороги

7 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Сегодня, 7 марта, в связи с потеплением муниципальное «Спецавтохозяйство» усилило работу по посыпке дорог Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Коммунальщики также устраняют накаты на дорогах, сметают снег. Механизированные звенья сегодня работают по ул. Смирнова на участке от пр. Мира до ул. Б. Подгорная, по правой сторон пр. Мира на участке от ул. Ф. Мюнниха до ул. Смирнова. Фронтальные снегопогрузчики выведут на тротуары по ул. Лебедева и А. Крячкова

В механизированной уборке снега задействовано 65 единиц техники. На случай похолодания пескоразбрасывающая техника продолжает дежурить в круглосуточном режиме.

Томичей просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

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