Прохожие спасли мужчину из горящего дома в томском селе

7 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

В селе Новокривошеино двое случайных прохожих спасли мужчину, который потерял сознание в горящем доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в двухквартирном бревенчатом доме поступило в 16.57. До прибытия пожарных местные жители Михаил Монич и Сергей Будько спасли хозяина квартиры. Мужчины проезжали мимо дома на автомобиле, увидели пожар и проникли в квартиру, где обнаружили лежащего на полу человека.

В сообщении отмечается, что спасенный мужчина получил легкое отравление продуктами горения и был госпитализирован.

Пожар удалось ликвидировать к 17.24. В результате в комнате 7х5,5 метров обгорели диван, стены и потолок, обгорела деревянная обрешетка крыши над квартирой, прогорела перегородка между квартирами. Площадь пожара составила 40 кв.метра.

Причина пожара устанавливается.

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