В Томске демонтируют ледовые скульптуры

7 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В связи с пришедшим потеплением в новогодних городках Томска начался демонтаж ледовых скульптур, сообщает пресс-служба мэрии.

«В этом году мы максимально продлили работу ледовых городков. Горки, ледовые аттракционы и скульптуры впервые радовали томичей практически три месяца. Однако наш главный приоритет – безопасность томичей. Поэтому при получении прогноза о потеплении, администрации районов Томска обследовали состояние ледовых конструкций в своих городках и приняли решение о демонтаже», - прокомментировал глава города.

На сегодня подрядчики районов Томска уже демонтировали все ледовые конструкции в городке Сквера студенческих отрядов и у ТРЦ «Мегаполис». В выходные работы начнутся в Октябрьском районе – на площадке у ДНТ «Авангард», в саду «Белое озеро», в поселках Светлый и Солнечный.

Сегодня на площади Новособорной разбирают ледовые конструкции, которые в случае таяния могут угрожать безопасности отдыхающих – это фигуры Деда Мороза и Снегурочки, Волка-Забиваки, расположенных вокруг фонтана фигур животных Сибири, а также ледовую крышу горки для малышей. Сама горка, также как деревянная горка, каток по пер. Томский и ледовые скульптуры фестиваля «Хрустальный Томск», сохранятся на площади. Ежедневно специалисты администрации Советского района будут проверять состояние этих конструкций.

В сообщении отмечается, что для томичей будут работать горка в Буфф-саду, устроенная на естественном рельефе, и деревянная горка в парке им.Г.Ворошилова.

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