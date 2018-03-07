В Ботсаду ТГУ зацвели сто сортов азалий (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 7 марта 2018 // Фото: Tsu.ru

В Ботаническом саду Томского госуниверситета зацвела самая многочисленная коллекция азалий, собранная учеными с момента основания сада, сообщает пресс-служба вуза.

«В этом году в числе первых у нас зацвели «новички» – группа курумских азалий, выведенных японскими селекционерами. Эти гибриды отличаются малым размером цветков (один-два сантиметра), очень низким и плотным кустом и необыкновенно ярким и обильным цветением», – говорит заведующий лабораторией интродукции тропических и субтропических растений Сибирского ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров.

За последний год коллекция Ботанического сада значительно пополнилась и теперь представлена сотней сортов. Среди них – азалии европейской селекции, растения, привезенные из стран постсоветского пространства и с юго-востока Азии, а также сорта, выведенные советскими и российскими селекционерами.

Размер цветков имеющихся экземпляров варьируется по размеру – от одного до десяти сантиметров, окрасу – от одного до трех цветов, махровости и форме (воронка, блюдце и прочее). Наименования сортов зачастую посвящены женщинам – «Госпожа Жерар Кинт», «Кассандра», «Мадам Жан Петерс», «Мишель-Мари», «Инга». Названия советских сортов отличаются патриотичностью – «Героям Войны», «Юрий Гагарин», «Мир».

Активную работу по созданию новых разновидностей азалий ведут и ученые Сибирского ботанического сада ТГУ. Исследователи изучают, какие сорта длительнее цветут при повышенной температуре, чтобы потом на их основе получить новые растения, более устойчивые для выращивания в комнатных условиях. Наряду с этим они работают над выведением сортов, способных зимовать в открытом грунте.

Также ботаники переопыляют различные сорта, высеивают семена, анализируют свойства полученных гибридов, в частности, изучают, как они наследуют от родителей форму цветка, цвет и другие параметры. Сейчас в отдельной оранжерее подрастает около 50 новых гибридов, выведенных сотрудниками сада. Уже через один-два года посетители смогут впервые увидеть цветение новых гибридов азалий селекции СибБС.

По словам Михаила Ямбурова, пик цветения декоративных кустарников придется на вторую декаду марта. Узнать о днях проведения экскурсий можно в экскурсионном бюро Ботсада ТГУ по телефону 8 (3822) 52-98-16.

Фото: пресс-служба ТГУ

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