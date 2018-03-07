В Томске демонтируют «бегущие дорожки»

7 марта 2018 / Томский Обзор

В Томске продолжается работа по демонтажу «бегущих строк». В этом году с фасадов зданий демонтировали уже 35 светодиодных рекламных конструкций, сообщает пресс-службу мэрии.

За последние полгода на сайт администрации Томска поступило 84 обращения по вопросу законности размещения конструкций на фасадах зданий в виде «бегущих строк». Обращения передали для рассмотрения по существу и принятия мер в районные администрации.

«Размещение конструкций «бегущая строка» нарушает правила содержания фасадов, вызывает неудобства у горожан – в темное время суток «строки» могут ослеплять пешеходов и водителей, также это может угрожать безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что размещение любых конструкций на поверхности стен зданий, сооружений, в том числе состоящих из светодиодных модулей с интегрированными светодиодами, позволяющих демонстрировать информационные материалы с использованием технологии динамических эффектов (в том числе монохромные и полноцветные светодиодные электронные табло, бегущие строки и т.д.) запрещено Правилами содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений.

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