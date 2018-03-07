В Северске завели дело на взрослого участника «разборок» школьниц

7 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Северские полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении побоев несовершеннолетней, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

С сообщением об инциденте в полицию обратилась мать пострадавшей. По предварительным данным, две девушки познакомились в социальных сетях. В процессе общения между ними возник конфликт. В итоге девушки договорились встретиться и разрешить его во дворе.

«С одной из девушек пришел мужчина, который после разговора на повышенных тонах причинил телесные повреждения другой несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ст.6.1.1. «Побои» КоАП РФ. По окончании расследования все материалы дела и административный протокол будут переданы в суд.

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