Женщина угрожала взорвать отделение Сбербанка в Томске, требуя денег

7 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Полиция задержала женщину, которая требовала деньги, высказывая угрозы в отделении Сбербанка на улице Киевской в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на управляющего томским отделением банка Михаил Гребенников.

«В отделение зашла женщина, начал требовать от сотрудника деньги, угрожала взрывом. Сотрудник нажал на тревожную кнопку, женщина попыталась сбежать, но ее задержали и передали полиции», — сказал Михаил Гребенников.

Он отметил, что кинологи проверили здание и не нашли взрывчатых устройств.

Михаил Гребенников предположил, что женщина, вероятно, находилась в нетрезвом состоянии.

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