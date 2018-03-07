Следователи проверяют сообщение о смерти пожилой томички в городской больнице

7 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томские следователи проверяют сообщения СМИ о смерти пожилой женщины в городской больнице №3, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

С сообщением о произошедшем в редакцию одного из городских порталов обратилась местная жительница. Из сообщения следовало, что бригада «скорой» доставила её 63-летнюю мать в городскую больницу №3. Здесь в течение длительного времени женщине не оказывали медпомощь. Вечером её поместили в реанимационное отделение больницы, где она вскоре скончалась.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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