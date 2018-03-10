Подростки спасли провалившегося под лед мальчика в Томске

10 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске пятеро подростков помогли мальчику, который с головой провалился под лед на Ушайке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел вечером 7 марта. Подростки возвращались из торгового центра на Комсомольском, где бургерами и молочными коктейлями отметили день рождения одного из товарищей. Проходя по мосту через Ушайку, один из них – Артем Митьков – обратил внимание на бегающих по льду двух маленьких мальчиков. Подростки решили спуститься к реке, чтобы прогнать мальчишек со льда. Однако, еще не успев добраться до реки они увидели, как один из мальчиков с головой провалился под лёд.

«Мы видели только голову мальчика, он стал кричать, звать на помощь и хвататься за кромку льда. Оторвав от дерева ветку, вместе с Иваном Шалаевым мы максимально близко подползли к ребенку и протянули ему ее. Он из всех сил цеплялся за ветку. Сначала у нас ничего не получалась. Тяжелая промокшая одежда тащила мальчика под лед. Наконец, нам удалось вытянуть его на поверхность», - говорит Артем Митьков.

Когда ребенок оказался на льду, Иван Шалаев протянул ему руку и подтянул ближе к себе.

Сняв с себя верхнюю одежду, юные спасатели раздели промокшего мальчика, укутали его и стали дожидаться "скорую", службу спасения и полицию, которым позвонили во время спасательной операции. Прибывшие врачи госпитализировали провалившегося ребенка в больницу, где ему придется провести некоторое время.

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