«Томь» одолела питерский «Динамо» на домашнем поле

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 10 марта, в Томске на стадионе труд прошел матч 27-го тура Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» встречалась с «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Александр Павленко. Он поразил ворота гостей на 42-й минуте матча прямым ударом со штрафного. До конца встречи футболисты «Томи» еще трижды создавали опасные моменты у ворот соперника, но так и не смогли их реализовать. В результате матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Следующий матч томская команда проведет 17 марта в Тюмени, где встретится с местной «Тюменью».

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