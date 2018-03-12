В Стрежевом должник случайно привел к приставам разыскиваемую алиментщицу

12 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП РФ по Томской области

В Стрежевом должник невольно привел к приставам спутницу, которая находилась в розыске, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Женщина, зарегистрированная в Александровском районе, задолжала около 65 тыс. рублей на содержание ребенка. Так алиментщицу не нашли по адресу регистрации ее объявили в розыск. Работал с делом сотрудник, который занимается розыском сразу в двух отделах судебных приставов – по Стрежевому и по Александровскому району.

Женщину нашли в Стрежевом, а помог в этом алиментщик, который ранее был в розыске, а сейчас с ним ведется работа по взысканию долга. Мужчину обязали являться в отдел приставов. Тот выполнял это требование, но однажды пришел в отдел в сопровождении спутницы. Правда, женщина не зашла в здание, предпочитая дожидаться своего друга на крыльце.

«Проходя мимо гражданки, судебный пристав по розыску, следуя профессиональной привычке, вгляделся в ее лицо и понял, что перед ним стоит алиментщица, фотография которой приложена к ее разыскному делу», — говорится в сообщении.

В свою очередь пристав отвел женщину в отдел, где взял все необходимые объяснения. Также должницу предупредили об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Исполнительное производство по её делу было передано в Стрежевой.

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