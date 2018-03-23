Житель Томской области продал оренбуржцу пакет конфет за 190 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские задержали жителя Кожевниково, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По версии следствия, 39-летний мужчина, который уже имел судимость за аналогичное преступление, разместил в интернете объявление о продаже радиооборудования. При этом самого товара у подозреваемого не было, однако, злоумышленник смог убедить в обратном потенциального покупателя из Оренбурга. Тот, в свою очередь, перевел деньги на карту мошенника.

Тогда подозреваемый отправил покупателю посылку, чтобы потерпевший смог отследить путь покупки. Правда, внутри были конфеты, а не искомое покупателем радиооборудование.

Общая сумма ущерба, причиненная жителем Томской области, составила более 190 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Теперь подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

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