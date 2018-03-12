Томск готовят к паводку

12 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В Томске проводится подготовка к пропуску паводковых вод: с участков возможного подтопления вывозят снег, с жителями этих территорий проводят встречи, сообщает пресс-служба мэрии.

Так в минувшие выходные подрядчик администрации Ленинского района вывез с улиц Трудовая, Береговая, Героев Чубаровцев 643 тонны снега. Подрядчик администрации Кировского района вывозил снег в пос.Нижний Склад, селе Дзержинское, дер.Эушта, в пер.Школьный в селе Тимирязевское. На полигон доставлено почти 400 тонн снега. В Октябрьском районе снег уже убран с улиц Войлочная, Войлочная заимка, Лермонтова, в переулках Мало-Кирпичный и Песочный. Всего с этих и других участков вывезено 1 746,42 тонн снега.

Сотрудники муниципального «Спецавтохозяйства» приблизили маршруты уборки к мкр.Черемошники, улиц Б. Подгорная, Профсоюзная и Ижевская и другим крупным магистралям.

Кроме того, в районах Томска продолжается профилактическая работа с населением – горожанам вручают памятки с правилами безопасности во время весеннего половодья, проводят беседы, убирают брошенные автомобили для того, чтобы по улицам смогла пройти снегоуборочная техника.

Всего с начала сезона на городские полигоны доставлено 269,8 тыс. тонн снега.

Напомним, в Томске определено 28 потенциально опасных участков, которые могут быть подтоплены в случае неблагоприятного развития ситуации. Из них 13 территорий подвержены риску подтопления от разлива Томи и малых рек, по 15 участкам существует угроза подтопления талыми водами.

Тэги/темы: