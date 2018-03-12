В Томске открывается благотворительная выставка «Вверх! Наедине с миром»

12 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В четверг, 15 марта, в Сибирском филиале РОСИЗО-ГЦСИ (пер.Нахановича, 3а) открывается выставка художественной студии «Дружба» (Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов детства), сообщают организаторы.

Выставка «Вверх! Наедине с миром» представит творчество авторов студии в различных видах и жанрах современного изобразительного искусства.

«Каждый ученик выработал свой стиль рисования. Работы выполнены авторами с особенностями развития на базе уроков изобразительного искусства совместно с преподавателями студии. Каждый художник представлен в своих работах как самостоятельный автор, умело управляющий композицией, рисунком и цветом», — сообщают организаторы.

Выставка будет работать до 8 апреля по будням с 12.00 до 18.00. По выходным по договоренности.

Открытие в 18.30.

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