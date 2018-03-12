В Томской области впервые используют фотосепаратор для семян

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Одно из крупнейших в Томской области фермерских хозяйств «Летяжье» Кожевниковского района на собственные средства ведет строительство высокопроизводительного комплекса для подготовки семян зерновых, бобовых и технических культур.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, строительство комплекса началось осенью 2017 года, а объем инвестиций превысит 15 млн рублей. Сейчас идет монтаж оборудования для подготовки и сортировки семян. Оно включает в себя целый комплекс машин для первичной очистки, а также триерный блок, пневмостол и фотосепаратор — аппарат, который калибрует семена не по удельному весу и геометрии, как предыдущие машины, а по цвету. Это отечественная барнаульская разработка, в Томской области данное оборудование будет использоваться впервые.

«Новое оборудование позволит хозяйству получать более качественные семена, снизить норму высева, а значит, уменьшить затраты. Мощность первичной обработки семян составит 40 тонн в час, финишной обработки на фотосепараторе — около 4 тонн в час в зависимости от культуры», — пояснил глава хозяйства Владимир Селихов.

По его словам, для повышения урожайности хозяйство с применяет итальянскую фрезу для выкорчевывания околков (небольшой лес, обычно в поле, в степи, среди пашни, болот), а в этот году планирует использовать жидкие азотные удобрения.

КФХ «Летяжье» в 2017 году отметило свое 25-летие. Хозяйство занимается полеводством и мясным животноводством. Общая посевная площадь составляет более 12,8 тыс. гектаров. За счет применения современных технологий здесь ежегодно получают высокие урожаи зерновых. В 2017 году урожайность зернобобовых культур составила 34,6 ц/га, общий намолот превысил 33 тыс. тонн.

В хозяйстве также содержится 1500 голов крупно-рогатого скота герефордской породы, в том числе 545 коров. Хозяйствоимеет статус племенного и ежегодно продает более 200 тонн мраморного мяса в живом весе.

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