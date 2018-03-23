Полицейские задержали томича, который возвращался с поля с марихуаной

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в хранении крупной партии наркотических средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Задержанный томич направлялся со стороны поля в окрестностях трассы Новомихайловка—Итатка. При досмотре у него нашли пакет, в котором находилось около 200 граммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в крупном размере». Теперь ранее не судимому томичу грозит до десяти лет тюрьмы.

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