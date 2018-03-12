В Томске стартуют мастер-классы от тренеров академии ЦСКА

12 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 12 марта, в Томске в футбольном манеже «Восход» (ул. 5-й Армии, 15) в рамках проекта «1 000 юных футболистов» стартуют футбольные мастер-классы от тренеров детской академии ФК ЦСКА (Москва). Также запланирован визит клубного селекционера, сообщается на сайте департамента по молодежной политике, физкультуре и спорта.

Занятия для футболистов 5-7, 8-11 и 12-15 лет будут проходить до 16 марта. Ожидается, что в мастер-классах примет участие 31 спортсмен из Томской области. Официальное открытие мастер-классов состоится во вторник, 13 марта, в 11.30. В церемонии примут участие представители администрации Томской области, а также руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

Всего в рамках программы «Комплексное развитие моногородов» тренеры ЦСКА посетят шесть городов, где проведут мастер-классы для более чем 1000 детей. Лучшие из юных футболистов получат приглашение в Москву для тренировок в академии «красно-синих». Мастер-классы уже прошли в Тамбове, Казани и Саранске.

Приоритетная программа Президента Российской Федерации «Комплексное развитие моногородов» утверждена 30 ноября 2016 года. Ключевая цель программы — снизить зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года 230 тысяч новых, не связанных с такими предприятиями рабочих мест. В настоящее время в Российской Федерации существует 319 моногородов.

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