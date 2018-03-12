Томичам расскажут о «Краткой истории музыки»

12 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В пятницу, 16 марта, в Томском госуниверситете стартует курс «Краткая история музыки: направления, жанры, личности» в рамках просветительской программы «Открытый университет».

Как сообщает пресс-служба вуза, доцент ИИК Вероника Кривопалова расскажет слушателям о развитии музыкального искусства с VII до XXI вв. Шесть лекций раскроют тайны музыкальных революций, специфику музыкальных жанров, модель русской и западноевропейской музыки, роль великих композиторов в формировании мировых тенденций, а отдельная встреча будет посвящена стилистике и символике современной музыки.

Первая лекция будет посвящена становлению опус-музыки. Томичам расскажут о канонической импровизации, канонической композиции, кодификации григорианского хорала. Следующая лекция пройдет в понедельник, 19 марта. Ее слушателям расскажут о рождении оперы, Этосе и аффекте. Томичам расскажут о содержательных концепциях барокко: теоцентрической и антропоцентрической, кантатно-ораториальных жанрах, инструментальной музыке.

В пятницу, 23 марта, лекция будет посвящена переходу от оперы к симфонии, содержанию идей музыки эпохи классицизма. Следующая лекция состоится 26 марта. На ней горожане узнают о западноевропейском музыкальном искусстве XIX века, идеям эпохи романтизма и индивидуальном, как революционном. В пятницу, 30 марта, томичам расскажут о русской музыке. Заключительная лекция, которая пройдет 2 апреля, будет посвящена музыкальному искусству XX века.

Все лекции будут проходить в 26 аудитории 3 корпуса ТГУ. Начало занятий в 18:25. Вход свободный.

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