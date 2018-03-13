Лондонский университет и ТГУ начинают совместно готовить студентов

Томский госуниверситет и Лондонская школа экономики и политических наук Лондонского Университета начинают реализацию программы параллельной подготовки бакалавров «Бизнес и менеджмент». Соглашение об этом было подписано накануне в Лондоне, сообщает пресс-служба вуза.

ТГУ стал пятым российским партнером Лондонского университета, единственным за Уралом. Остальные четыре российских партнерских вуза Лондонского университета находятся в Москве – это Высшая школа экономики, Международный колледж экономики и финансов при ВШЭ, Финансовый университет при Правительстве РФ и Российский государственный университет правосудия.

Подготовительные занятия – foundation programme – для поступления на программу начнутся уже в 2018 году. Первые студенты смогут начать обучение осенью 2019 года. Программа будет доступна всем студентам ТГУ. Для поступления необходимо иметь достаточный уровень владения английским языком, подтвержденный сертификатом IELTS. Также все поступающие должны будут пройти тестирование на английском языке по математике и экономической теории.

Соглашение между вузами подписывали проректор Лондонского университета по международной работе Мари Стиасни и проректор ТГУ по учебной работе Виктор Дёмин. После подписания соглашения Мари Стиасни отметила, что это очень значимое событие для Лондонского университета – начать партнерство с ведущим российским вузом из Сибири.

"В Лондонском университете обучается огромное количество иностранных студентов, мы очень рады, что и студенты из Сибири теперь смогут присоединиться к международному сообществу, которое представляет университет Лондона", – добавила Мари Стиасни.

Обучение будет проходить дистанционно: для поступивших на бакалавриат «Бизнес и менеджмент» Лондонский университет предоставит все обучающие материалы, а также доступ к образовательному интернет-порталу и библиотеке. Томский госуниверситет, в свою очередь, будет оказывать тьюториальную поддержку студентам в виде очных занятий. По итогам окончания бакалавриата учащиеся получат два диплома – Лондонского университета и Томского государственного университета. Для студентов Института экономики и менеджмента ТГУ преимущество состоит в том, что отдельные дисциплины программы будут перезачтены.

Более подробную информацию о программе можно найти на странице Центра совместных образовательных программ ТГУ.

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