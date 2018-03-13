Полиция назначила экспертизы в связи с массовой гибелью рыбы на томском предприятии

13 марта 2018 / Томский Обзор

Томская полиция проводит доследственную проверку в связи с гибелью рыбы на одном из предприятий Северска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«18 февраля поступило заявление от гражданина о гибели рыбы на предприятии, по данному факту проводится проверка. Для выяснения причин гибели рыбы в настоящее время назначены экспертизы», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 18 февраля на ООО «Томский научно-производственный рыбоводный комплекс» из-за сброса химикатов в тепловодный канал, на котором располагается предприятие, погибло почти все поголовье рыбы ценных пород.

Перед этим предприятие получило первое в регионе генетически чистое маточное стадо сибирского осетра, которое не пострадало, так как было переселено на другой водоем.

ООО «Томский научно-производственный рыбоводный комплекс» зарегистрировано в 2010 году, специализируется на индустриальном пресноводном рыболовстве. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2016 году составила 14 млн рублей, чистая прибыль — 8,6 млн рублей.

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