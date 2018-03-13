В Томской области осудят женщину, которая забила знакомого до смерти

13 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Жительница села Чажемто предстанет перед судом избиение мужчины со смертельным исходом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По версии следствия, в ночь на 23 сентября прошлого года 33-летняя женщина избила знакомого на "почве личных неприязненных отношений". Обвиняемая наносила удары руками и ногами по голове и телу мужчины. Спустя сутки пострадавший скончался от полученных повреждений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ходе следствия обвиняемая полностью признала себя виновной.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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