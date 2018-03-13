Клуб любителей интернета приглашает томичей на вторую онлайн-школу
Клуб любителей интернета и общества приглашает томичей на вторую онлайн-школу интернет-исследований. Она начнётся 19 марта, продлится 9 недель и закончится в конце мая, прямо перед майской конференцией клуба любителей.
"Есть книги и материалы по истории интернета и компьютерных сетей в Америке и других странах (например, в Советском Союзе или в Чили), но о России мы по-прежнему знаем очень мало. Известно, что в конце 80-х появился первый провайдер «Демос», в 90-х — чат «Кроватка» и крупные форумы. Потом был Рунет. Антон Носик и Артемий Лебедев популяризировали ЖЖ, через несколько лет открылся ВК, и вот незаметно настал сегодняшний день. В этой истории немало пробелов. А главное, касается она в основном Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Организаторы намерены узнать, как в городах России появлялся и распространялся интернет. И это не праздный интерес. Ведь в ходе обсуждений будущего интернета и важных решений, связанных с протоколами, сайтами и социальными медиа, часто звучат апелляции к истории. Поэтому мы решили изучить её, чтобы понять, каким интернет становится сейчас и каким он будет дальше.
Томичам предлагают принять участие в одном из шести исследовательских проектов.
- история интернета и онлайн-медиа в городах России (а также национальные интернеты),
- дискурсы государства и медиа об интернете,
- отказ от интернета (а точнее, digital disengagement),
- видеоблогинг: представление себя другим и networked publics,
- родительские онлайн-сообщества,
- тело и интернет.
Подробности о каждом из них вы можете узнать здесь. В сообщении также отмечается, что программа курсов школы состоит из следующих блоков:
- лекции зарубежных и российских исследователей (Патрис Флиши, Мартин Бауэр, Аннет Маркхэм, Денис Сивков, Жанна Чернова, Катерина Поливанова и другие), записанные специально для занятий школы,
- практические задания к лекциям,
- пир-ревью и обсуждение заданий,
- методические занятия (как брать интервью, что такое контент-анализ и т.д.),
- теоретические тексты по темам курсов,
- полевая и кабинетная исследовательская работа (для разных курсов разная — от полуструктурированных интервью до работы со статистикой),
- анализ собранных данных.
В мае участники школы представят результаты проделанной работы: в виде черновиков академических статей, мультимедийных проектов, карт и таймлайнов, блогов исследователей и событий на майской конференции Internet beyond global network.
Заявки на участие в школе принимают до 13 марта по адресу lenya.yuldashev@gmail.com. Образовательная программа начнется 19 марта. Участие в школе бесплатное.