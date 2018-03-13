Клуб любителей интернета приглашает томичей на вторую онлайн-школу

13 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Клуб любителей интернета и общества приглашает томичей на вторую онлайн-школу интернет-исследований. Она начнётся 19 марта, продлится 9 недель и закончится в конце мая, прямо перед майской конференцией клуба любителей.

"Есть книги и материалы по истории интернета и компьютерных сетей в Америке и других странах (например, в Советском Союзе или в Чили), но о России мы по-прежнему знаем очень мало. Известно, что в конце 80-х появился первый провайдер «Демос», в 90-х — чат «Кроватка» и крупные форумы. Потом был Рунет. Антон Носик и Артемий Лебедев популяризировали ЖЖ, через несколько лет открылся ВК, и вот незаметно настал сегодняшний день. В этой истории немало пробелов. А главное, касается она в основном Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Организаторы намерены узнать, как в городах России появлялся и распространялся интернет. И это не праздный интерес. Ведь в ходе обсуждений будущего интернета и важных решений, связанных с протоколами, сайтами и социальными медиа, часто звучат апелляции к истории. Поэтому мы решили изучить её, чтобы понять, каким интернет становится сейчас и каким он будет дальше.

Томичам предлагают принять участие в одном из шести исследовательских проектов.

история интернета и онлайн-медиа в городах России (а также национальные интернеты),

дискурсы государства и медиа об интернете,

отказ от интернета (а точнее, digital disengagement),

видеоблогинг: представление себя другим и networked publics,

родительские онлайн-сообщества,

тело и интернет.

Подробности о каждом из них вы можете узнать здесь. В сообщении также отмечается, что программа курсов школы состоит из следующих блоков:

лекции зарубежных и российских исследователей (Патрис Флиши, Мартин Бауэр, Аннет Маркхэм, Денис Сивков, Жанна Чернова, Катерина Поливанова и другие), записанные специально для занятий школы,

практические задания к лекциям,

пир-ревью и обсуждение заданий,

методические занятия (как брать интервью, что такое контент-анализ и т.д.),

теоретические тексты по темам курсов,

полевая и кабинетная исследовательская работа (для разных курсов разная — от полуструктурированных интервью до работы со статистикой),

анализ собранных данных.

В мае участники школы представят результаты проделанной работы: в виде черновиков академических статей, мультимедийных проектов, карт и таймлайнов, блогов исследователей и событий на майской конференции Internet beyond global network.

Заявки на участие в школе принимают до 13 марта по адресу lenya.yuldashev@gmail.com. Образовательная программа начнется 19 марта. Участие в школе бесплатное.

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