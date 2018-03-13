Томские ученые помогли открыть «узорчатую собаку-рыбу»

Ученый Биологического института Томского госуниверситета Юрий Дылдин исследует видовой состав рыб в акватории Сахалина. Согласно последним наблюдениям, в умеренных водах, омывающих самый большой остров России, все чаще стали появляться представители отряда тетраодонтов, в том числе теплолюбивые виды фугу, традиционно обитающие в более южных морях Кореи и Японии. В процессе их изучения был описан новый вид, который получил название «узорчатая собака-рыба», сообщает пресс-служба вуза.

«В некотором смысле эти открытия получились случайными. Началось все с обращения начальника Анивского отдела ихтиологии предприятия «Сахалинрыбвод» Сергея Макеева. Зная, что я занимаюсь изучением ихтиофауны Сахалина, он передал для определения рыбу фугу, выловленную в летнее время в заливе Анива. Ранее подобных экземпляров никто из местных рыбаков не встречал», – говорит Юрий Дылдин.

Для получения дополнительной информации биолог попросил коллег из Зоологического музея РАН сделать промеры и фото фугу, выловленных в разное время в акватории Сахалина и хранящихся в институте. Изучив снимки, архивные материалы по Сахалину и всему Дальневосточному региону, включая прилегающую Японию, за последние сто лет, ученый обратился за консультацией к одному из самых известных и уважаемых в мире специалистов, занимающемуся исследованием данной группы рыб, – куратору ихтиологической коллекции Национального музея природы и науки в Токио Кейчи Мацууре.

В процессе совместного изучения особи, выловленной в заливе Анива близ устья реки Лютоги, ученые пришли к выводу, что она принадлежит к виду «полосатая собака-рыба», которую еще называют желтоперой. Ранее ни одного свидетельства присутствия данного вида в акватории Сахалина не было.

«Но самым неожиданным результатом исследования стало даже не это. Тщательный анализ фотоснимков двух экземпляров фугу, добытых в акватории Сахалина в середине ХХ века и хранящихся в ЗИН РАН, показал, что данные экземпляры ошибочно отнесли к другому виду под общим названием Takifugu Niphobles. На самом деле фугу, выловленная на Сахалине, как оказалось, принадлежит T. Poecilonotus, а после дополнительной ревизии Кейчи Мацууры – новым видом, который получил название расписная, или узорчатая рыба – Takifugu Favipterus», – рассказывает Юрий Дылдин.

Имя было дано из-за яркого окраса – тело рыбы светло-коричневого цвета, покрытое множеством белых пятен, самые крупные из них диаметром немного больше глаза.

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