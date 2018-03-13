Скончался балетмейстер Томского театра драмы Эдуард Соболь

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2018 // Фото: Tomskdrama.ru

Балетмейстер, режиссер по пластике Томского театра драмы Эдуард Соболь скончался после тяжелой болезни, сообщают в театре.

Эдуард Григорьевич родился в казахстанском Петропавловске, потом долгое время прожил в Екатеринбурге. Окончив институт и отслужив в армии, он танцевал в театре музыкальной комедии. После недолгой работы в Екатеринбургском музыкальном театре Эдуард Соболь был приглашён в Тюмень, где преподавал в местной танцевальной школе, в Тюменской государственной академии культуры и искусства.

С конца 1980-х Эдуард Соболь сотрудничал с Большим Тюменским драматическим театром, где он как режиссер по пластике и хореографии поставил больше шестидесяти спектаклей.

Томские зрители узнали Эдуарда Григорьевича в 2006 году, когда он как режиссер по пластике поставил на на сцене томской драмы спектакль «Эквус», а чуть позднее – «РевюZero».

С 2012 года, работая в Томском театре драмы, Эдуард Соболь как балетмейстер и режиссер по пластике поставил множество спектаклей.

«Он пришел в коллектив зрелым мастером, накопившим огромный опыт. Его работы отличало внимание к замыслу режиссера, фантазия, помогающая с максимальной полнотой и точностью этот замысел воплотить. И зрители, и критики всегда отмечали нестандартное, яркое пластическое решение спектаклей «Мой дом – твой дом», «Двенадцатая ночь», «Хитроумные влюбленные», «Анна в тропиках», «Амели», «Имажинарий мистера О. Генри», «Поминальная молитва» и многих других. Как режиссер он поставил пластический спектакль «Четыре окна», и эта постановка стала одним из главных театральных событий сезона», — говорится в сообщении.

Редакция «Томского Обзора» вместе с коллективом театра выражает глубочайшее соболезнование всей семье, близким и поклонникам искусства Эдуарда Соболя.

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