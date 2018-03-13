18+
18+

Скончался балетмейстер Томского театра драмы Эдуард Соболь

Томские новости, Некрологи, Соболь балетмейстер умер хорограф драмы Скончался балетмейстер Томского театра драмы Эдуард Соболь

Балетмейстер, режиссер по пластике Томского театра драмы Эдуард Соболь скончался после тяжелой болезни, сообщают в театре.

Эдуард Григорьевич родился в казахстанском Петропавловске, потом долгое время прожил в Екатеринбурге. Окончив институт и отслужив в армии, он танцевал в театре музыкальной комедии. После недолгой работы в Екатеринбургском музыкальном театре Эдуард Соболь был приглашён в Тюмень, где преподавал в местной танцевальной школе, в Тюменской государственной академии культуры и искусства.

С конца 1980-х Эдуард Соболь сотрудничал с Большим Тюменским драматическим театром, где он как режиссер по пластике и хореографии поставил больше шестидесяти спектаклей.

Томские зрители узнали Эдуарда Григорьевича в 2006 году, когда он как режиссер по пластике поставил на на сцене томской драмы спектакль «Эквус», а чуть позднее – «РевюZero».

С 2012 года, работая в Томском театре драмы, Эдуард Соболь как балетмейстер и режиссер по пластике поставил множество спектаклей.

«Он пришел в коллектив зрелым мастером, накопившим огромный опыт. Его работы отличало внимание к замыслу режиссера, фантазия, помогающая с максимальной полнотой и точностью этот замысел воплотить. И зрители, и критики всегда отмечали нестандартное, яркое пластическое решение спектаклей «Мой дом – твой дом», «Двенадцатая ночь», «Хитроумные влюбленные», «Анна в тропиках», «Амели», «Имажинарий мистера О. Генри», «Поминальная молитва» и многих других. Как режиссер он поставил пластический спектакль «Четыре окна», и эта постановка стала одним из главных театральных событий сезона», — говорится в сообщении.

Редакция «Томского Обзора» вместе с коллективом театра выражает глубочайшее соболезнование всей семье, близким и поклонникам искусства Эдуарда Соболя.

Тэги/темы: