Томичей приглашают на проводы зимы с чаем и пирогами

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2018 // Фото: Mayakdk.ru.

В воскресенье, 18 марта, на площадке у ДК «Маяк» (Иркутский тракт, 86/1) пройдёт уличное народное гуляние «Проводы зимы», сообщает пресс-служба мэрии.

Вместе со скоморохами Петрушкой и Марфушкой, гости праздника примут участие в театрализованном представлении. Томичам предстоит разбудить спящего Медведя и прогнать Зиму, проявить свои силы в старых русских забавах, а также показать свою ловкость в играх и конкурсах.

Кроме того, гостей праздника ждут выступления творческих коллективов дома культуры – вокального ансамбля «Надежда», вокальной студии «Колорит», музыкальной студии «Мелодия» и вокального ансамбля «Радоница».

В течение всего праздника на площадке будут работать аттракционы, ярмарка продовольственных товаров и книгообмен от библиотеки «Северная». Гостей также будут угощать угощать горячим чаем и вкусными пирогами.

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