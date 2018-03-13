Томичи выберут 4 территории, которые благоустроят в этом году

13 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В воскресенье, 18 марта, в Томске пройдет основной этап отбора общественных пространств, которые будут благоустроены в 2018 году за счет средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Томичам предстоит выбрать 4 территории из 16 предложенных, сообщил на сегодняшней пресс-конференции мэр Томска Иван Кляйн.

Голосование пройдет на 118 участках. В бюллетене томичи смогут выбрать от одного до четырех общественных пространств, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в ближайшее время.

По словам градоначальника, изначально предполагалось, что в список благоустраиваемых в этом году территорий попадут по одной территории на каждый район города. Однако окончательный выбор остается за томичами. Таким образом под программу благоустройства в этом году могут попасть несколько пространств из одного района.

«Это не значит, что эти четыре мы сделаем, а про остальные забудем. Это значит, что эти четыре пространства попадут в этом году, а остальные будут сдвинуты по срокам на 2019-й и последующие годы, поскольку программа рассчитана до 2022 года», — отметил мэр.

Напомним, по итогам конкурсного отбора, с учетом пожеланий горожан, на выбор томичам представят 16 общественных пространств: сквер у железнодорожного вокзала Томск-II, сквер по ул.Суворова, 5, пешеходная улица Бакунина, Михайловская роща, нижняя терраса Лагерного сада, бульвар по пр.Кирова, площадка по ул.Мокрушина, 10, сквер в мкр.Академгородок (на пересечении ул.30-летия Победы, 5 и ул.Королева, 4), пешеходные зоны по ул.Вершинина, пл.Ново-Соборная, 3а, Петропавловский сквер, ул.Советская, 1 (зеленая зона в пер.Батенькова), сквер ветеранов (ул.Ф.Мюнниха, 22), сквер им.Героя Советского Союза Василия Смирнова (прзд.Кольцевой,12а), Набережная реки Томи (пешеходная зона от пер.Пристанской до пер.Сухоозерный), Березовая роща (на пересечении ул.К.Ильмера и пр.Мира).

Дизайн-проекты территорий – претендентов доступны на сайте.

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