Переулок Томский может стать пятидневной парковкой и зоной активного отдыха

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2018 // Фото: Vk.com/official_tomsk

В этом году в переулке Томском может появиться временная парковка и зона для активного отдыха. Об этом сегодня сообщил мэр Томска Иван Кляйн, рассказывая о дизайн-проектах благоустройства городских территорий, которые могут попасть в программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году.

«В прошлом году мы сделали огромную работу на пл.Новособорной. Теперь мы хотим благоустроить прилегающие территории в таком же виде — с озеленением, современным освещением, устройством твердого покрытия», — отметил мэр.

Согласно одному из предложенных на выбор томичей проектов, на территории переулка Томского, где сейчас находится каток «под звездным небом», может появиться парковка, которая будет работать с понедельника по пятницу. В выходные дни эта территория будет закрыта для автомобилистов. Вместо парковки здесь будет работать зона для активного отдыха с аттракционами и конными поездками. Предполагается также, что переулок будет закрыт для проезда — его огородят столбиками со стороны ул.Советской.

«Необходимо развести потоки тех, кто хочет там активно отдыхать, их увести на переулок Томский. А те, кто хочет в зелени спокойно почитать — могут сделать это на Новособорной. Этот проект мы хотим завершить. Мне кажется, он принесет огромную пользу для горожан», — отметил Иван Кляйн.

Напомним, по итогам конкурсного отбора, с учетом пожеланий горожан, на выбор томичам представят 16 общественных пространств: сквер у железнодорожного вокзала Томск-II, сквер по ул.Суворова, 5, пешеходная улица Бакунина, Михайловская роща, нижняя терраса Лагерного сада, бульвар по пр.Кирова, площадка по ул.Мокрушина, 10, сквер в мкр.Академгородок (на пересечении ул.30-летия Победы, 5 и ул.Королева, 4), пешеходные зоны по ул.Вершинина, пл.Ново-Соборная, 3а, Петропавловский сквер, ул.Советская, 1 (зеленая зона в пер.Батенькова), сквер ветеранов (ул.Ф.Мюнниха, 22), сквер им.Героя Советского Союза Василия Смирнова (прзд.Кольцевой,12а), Набережная реки Томи (пешеходная зона от пер.Пристанской до пер.Сухоозерный), Березовая роща (на пересечении ул.К.Ильмера и пр.Мира).

В воскресенье, 18 марта, томичам предстоит выбрать четыре пространства, которые будут благоустроены за счет федеарльных средств в 2018 году. Дизайн-проекты территорий – претендентов доступны на сайте.

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