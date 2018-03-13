Почти два десятка медиков отправились в автомобильную экспедицию к удаленным населенным пунктам Томской области

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Экспедиция «Маршрут здоровья», в ходе которой жители труднодоступных сел и деревень смогут пройти обследование у медиков, стартовала во вторник в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

«У нас огромная территория, поэтому мы уделяем большое внимание тем людям, которые имеют ограниченные возможности пользоваться услугами крупных учреждений здравоохранения. Поэтому я очень рад, что у нас есть такой «Маршрут здоровья», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на мероприятии.

В свою очередь замглавы Минздрава РФ Татьяна Яковлева, выступая на церемонии, отметила, что опыт Томской области по оказанию поликлинической помощи жителям труднодоступных населенных пунктов, необходимо распространять и на другие регионы страны, чтобы выявлять опасные заболевания на ранних стадиях.

«Например, ранее рак молочной железы 1 и 2 стадии мы выявляли всего в 48%, а сейчас в 65%, потому что мы охватываем все большее количество населения. Если мы будем вовремя выявлять факторы риска таких заболеваний, то риск смертности будет в два раза ниже», — пояснила Татьяна Яковлева.

По данным пресс-службы администрации Томской области, экспедиция «Маршрут здоровья» с 19 специалистами пройдет по 100 населенным пунктам восьми районов региона. В 2017 году в ходе аналогичной экспедиции обследование прошли 9 тыс. человек.

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