14-летние томичи смогут выбрать общественные пространства, которые благоустроят в этом году

13 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены за счет федеральных средств в этом году, могут принять участие горожане старше 14 лет. Об этом на прошедшей накануне пресс-конференции сообщил мэр Томска Иван Кляйн.

Голосование пройдет в воскресенье, 18 марта, на 118 участках. Чтобы отдать свой голос за одно или несколько из предложенных общественных пространств, которые должны быть благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, необходимо прийти на участок с паспортом. Здесь участников запишут и познакомят с дизайн-проектами преображенных территорий.

«Участников голосования будут встречать специальные люди. Мы попросили департамент образования, чтобы использовать ресурс учителей в школе. Мы задействуем ресурс наших профессионалов из проектно-сметного бюро, из департамента архитектура и градостроительства и департамента капитального строительства», — отметил мэр.

Он добавил, что на участках также будут работать студенты из архитектурного факультета ТГАСУ. По итогам голосования будут выбраны 4 из 16 общественных пространств, отобранных в ходе конкурсного отбора, с учетом пожеланий горожан.

Томичам предстоит выбрать дизайн проекты следующих территорий: сквер у железнодорожного вокзала Томск-II, сквер по ул.Суворова, 5, пешеходная улица Бакунина, Михайловская роща, нижняя терраса Лагерного сада, бульвар по пр.Кирова, площадка по ул.Мокрушина, 10, сквер в мкр.Академгородок (на пересечении ул.30-летия Победы, 5 и ул.Королева, 4), пешеходные зоны по ул.Вершинина, пл.Ново-Соборная, 3а, Петропавловский сквер, ул.Советская, 1 (зеленая зона в пер.Батенькова), сквер ветеранов (ул.Ф.Мюнниха, 22), сквер им.Героя Советского Союза Василия Смирнова (прзд.Кольцевой,12а), Набережная реки Томи (пешеходная зона от пер.Пристанской до пер.Сухоозерный), Березовая роща (на пересечении ул.К.Ильмера и пр.Мира).

«Мы рассчитываем, что каждый болеет за красоту своего города, выскажется в том числе и по рейтинговому голосованию», — отметил мэр.

Дизайн-проекты территорий-претендентов доступны на сайте.

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