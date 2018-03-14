Томичам расскажут про современных сибирских художников и иронический концептуализм

14 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу, 16 марта, в Томске проведут презентацию мультимедийного проекта Художник — ты что?» в рамках просветительского проекта «Оптика современного искусства».

Презентацию проведут культурологи Анастасия Куклина, Кирилл Яндулов и художник Александр Колпаков — они расскажут, что такое «современный художник».

«На презентации проекта состоится премьерный показ первого видеофильма, посвященного творчеству томской художницы Наташи Юдиной — представительнице сибирского иронического концептуализма» — сообщает организатор.

Мероприятие начнется в 18:30 в выставочном зале сибирского филиала РОСИЗО — ГЦСИ (пер.Нахановича, 3а). Вход свободный, по предварительной регистрации.

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