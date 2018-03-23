КамАЗ с пьяным водителем врезался в ограждение центрального КПП Северска (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 14 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 14 марта, на центральном контрольно-пропускном пункте Северска произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.50. По предварительным данным, 31-летний водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с управлением и врезался в оргаждение центрального КПП. Отмечается, что у находившегося за рулем грузовика томича были выявлены признаки опьянения.

В свою очередь в пресс-службе АО «СХК» отмечают, что в результате ДТП центральному КПП нанесен значительный ущерб. В ближайшее время поврежденные въездные калитки будут закрыты для проведения восстановительных работ, в связи с чем ожидаются сложности с въездом в Северск в часы пик.

Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев происшествия просят обратиться в ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8(3822) 66-44-22 .

Фото: 70.мвд.рф

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