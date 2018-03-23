КамАЗ с пьяным водителем врезался в ограждение центрального КПП Северска (ФОТО)
Сегодня утром, 14 марта, на центральном контрольно-пропускном пункте Северска произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 6.50. По предварительным данным, 31-летний водитель КамАЗа с полуприцепом не справился с управлением и врезался в оргаждение центрального КПП. Отмечается, что у находившегося за рулем грузовика томича были выявлены признаки опьянения.
В свою очередь в пресс-службе АО «СХК» отмечают, что в результате ДТП центральному КПП нанесен значительный ущерб. В ближайшее время поврежденные въездные калитки будут закрыты для проведения восстановительных работ, в связи с чем ожидаются сложности с въездом в Северск в часы пик.
Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев происшествия просят обратиться в ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8(3822) 66-44-22 .
Фото: 70.мвд.рф