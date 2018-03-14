В томской колонии открыли малярный цех с инновационными технологиями

14 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: УФСИН по Томской области

В лечебно-исправительном учреждении №1 УФСИН (ул.Клюева, 1) России по Томской области открыли новый малярный цех по покраске автомобилей. Мастера автосервиса теперь будут применять инновационные технологии, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый бокс оснащен инфракрасными лампами, которые позволят сократить время сушки и расход электроэнергии в два раза. Так сушка покрытия происходит не сверху, горячий воздух проникает до металла, не нарушая технологический процесс.

«Создание бокса вызвано большим спросом на такой вид услуг, как покраска автомобиля. Желающих обслуживать машины в нашем сервисе много - это говорит о гарантии и высоком качестве выполненных работ», - рассказал начальник учреждения Валерий Овсянников.

В свою очередь главный инженер УФСИН Виталий Пичугин отметил, что планируется также открытие новых производственных секторов в других колониях.

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