Томский полицейский спас прохожего

Томский Обзор / Фото: 14 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейский спас мужчину, который порезал руку и мог умереть от потери крови, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Лейтенант полиции Денис Сурганов возвращался со службы, когда заметил прохожего, который шел вдоль дома шатающейся походкой. Полицейский подошел узнать что произошло и увидел, что у мужчины серьезно повреждена рука, и он потерял много крови. Мужчина пояснил, что поранил руку об разбившееся стекло.

Полицейский вызвал «скорую» и завел пострадавшего в подъезд. Там мужчина потерял сознание и отпустил полотенце, которым он удерживал кровоточащую рану. Инспектор ДПС удерживал артерию до приезда медиков.

Приехавшие врачи доставили пострадавшего в медучреждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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