Сальмонелла обнаружена в мясе птицы, продававшемся в магазинах Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Специалисты управления Россельхознадзора по Томской области провели проверку качества и безопасности продуктов в магазинах города Стрежевой и обнаружили нарушения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Из исследованных 20 проб в двух случаях выявлена сальмонелла в мясе птицы, в двух случаях обнаружена свинина в говяжьем фарше, а также в трех случаях жирно-кислотный состав сливочного масла не соответствует ГОСТу», — говорится в пресс-релизе.

Данную информацию ведомство направило в Роспотребнадзор для проведения внеплановых проверок по адресу производства пищевых продуктов и привлечения виновных лиц к административной ответственности.

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