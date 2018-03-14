На «Народной рыбалке» томичей ждут эстафеты и конкурсы

14 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В субботу, 17 марта, на озере Родниковом в Шегарском районе развернется рыболовный фестиваль Томской области «Народная рыбалка» — один из самых массовых турниров по любительскому рыболовству в России.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на лед выйдут более 1100 рыбаков, чтобы побороться за звание «Народный рыбак 2018 года» и призы спонсоров.

На берегу озера Родниковое во время соревнований будет организована обширная развлекательная программа. Герои любимых мультфильмов проведут для гостей фестиваля игры и соревнования, семейные квесты, а «избушка на курьих ножках» пригласит к себе на уху.

На фестивальной площадке будут работать клубы юных любителей природы и юных экологов, дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классах по прикладному творчеству.

Семейные команды пригласят пройти спортивную эстафету «По щучьему веленью — на старт, внимание, марш!». Емеля поможет преодолеть полосу препятствий с вёдрами и коромыслом, научит бросать дрова в печь и прокатит на санках-ледянках.

Команды сельских поселений, общественных организаций, предприятий и предпринимателей примут участие в гастрономическом конкурсе на лучший рецепт и приготовление ухи. Победителей и участников ждут подарки от спонсоров фестиваля, а зрителей — интересное шоу и возможность продегустировать блюда.

В течение всего фестивального дня можно будет покататься на снегоходах, собачьих упряжках и воздушном шаре. На ярмарке все желающие смогут приобрести дары природы, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, а также сувениры и изделия ручной работы.

На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы Томска, Кривошеинского, Кожевниковского, Томского и Шегарского районов. Музыкальным подарком участникам и гостям фестиваля станет выступление кавер-группы «Remake».

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