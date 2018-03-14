В Томске выбрали лучшую школьную столовую

14 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

На днях были подведены итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию питания обучающихся. Победа досталась томской гимназии №29, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году в конкурсе приняли участие муниципальные общеобразовательные учреждения города Томска: лицей № 1 имени А.С.Пушкина; гимназии №№ 29, 56, средние общеобразовательные школы №№ 40, 43, «Эврика - развитие», Санаторно-лесная школа.

«Экспертная комиссия отметила высокий уровень организации школьного питания, диетическую технологию приготовления блюд и их разнообразие. В ряде учреждений внедрены автоматизированные системы оплаты питания, которые позволяют осуществлять безналичный расчёт за обеды», — говорится в сообщении.

В лицее №1, школе «Эврика-развитие», гимназии № 56 действуют так называемые «Каша-бары», где ежедневно представлены не менее трёх видов каш с фруктовыми наполнителями и овощными добавками. Для более быстрого обслуживания предлагается порционированный школьный завтрак в пакете. Каждую неделю в этих школах для обучающихся и сотрудников проводятся тематические дни: день овощных блюд, день сладкоежки, день русских блинов, день обновленного меню и др.

Гимназия № 29, начиная с 2012 года, успешно реализует комплексную целевую программу «Здоровое питание», куда входит построение эффективного управления и контроля системы школьного питания, а так же пропаганда и обучение в области здоровья. В результате по сумме баллов лучшей в конкурсе стала гимназия №29.

Также дипломами и ценными призами награждены лицей №1, Санаторно-лесная школа, школы № 40 и «Эврика-развитие».

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