В сентябре в новом томском микрорайоне откроется школа (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 14 марта 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Новая школа на ул.Береговая в томском микрорайоне Радонежский примет первых учеников в сентябре, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Образовательное учреждение в кратчайшие сроки возвела Томская домостроительная компания, которая строит и сам жилой район. Строительство школы стартовало в начале 2017-го, а уже в октябре четырехэтажное здание площадью более 22 тысяч квадратных метров было введено в эксплуатацию. Стоимость объекта превысила миллиард рублей – эти средства были выделены из областного и федерального бюджетов. Еще 75 миллионов региональный бюджет направил на оснащение новой школы.

Новая школа юридически станет одним из корпусов Заозерной школы № 16. В здании 16 кабинетов начальной школы, кабинет робототехники, четыре лаборантские, художественные классы-мастерские, два спортивных зала, тренажерный и хореографический залы, книгохранилище и лыжная база. В корпусе соблюдены требования по оборудованию доступной среды: для школьников с ограниченными возможностями в здоровье есть санитарные комнаты и лифт.

В новом корпусе 16-й школы будут учиться 1 100 детей, причем все в одну, первую смену. 800 учеников – жители Радонежского, остальные 300 – близлежащих микрорайонов (построенное учреждение снизит нагрузку на 27-ю и 28-ю томские школы).

Фото: Tomsk.gov.ru

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