Лед на Томи тоньше, чем в прошлые годы

15 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Мощность ледяного покрова на Томи ниже значений прошлых лет, об этом сообщил сотрудник филиала «Сибирского регионального центра ГМСН» «Гидроспецгеология» Дмитрий Матвеев на очередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По его словам, в Томске складываются благоприятные погодные условия для пропуска весеннего половодья. Средняя толщина льда на Томи изменяется от 41 до 70 см, наибольшая мощность ледяного покрова наблюдается в районе острова Басандайский и в черте Томска. Максимальный уровень воды ожидается в пределах среднего показателя за последние годы.

Главы районных администраций доложили о работе по обеспечению безопасности томичей в период половодья. В Томске определено 28 потенциально опасных участков, по каждому из них составлены паспорта безопасности. В каждом документе отражена реальная информация о количестве домов на участке, проживающих там людям, в том числе, детях и маломобильных горожан, наличии производственных объектов, мест сбора и пунктах временного размещения населения на случай эвакуации. За каждым участком закреплены ответственные лица из числа сотрудников городской администрации, полиции и др.

В каждом районе также определены места временного содержания крупнорогатого скота и лошадей. В случае подтопления талыми водами они будут эвакуированы в пос. Хромовка, Кузовлево и дер. Петрово.

Также в рамках подготовки к весеннему паводку организована работа по прочистке ливневой канализации, обследованию дамб и ледозащитных сооружений. Муниципальное «Спецавтохозяйство» и подрядчики районных администраций ежедневно вывозят снег с опасных участков и магистралей, прилегающих к ним.

Тэги/темы: