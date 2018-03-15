Томский «Скоморох» отправляется на «Золотую маску»

Томский Обзор / Фото: 15 марта 2018 // Фото: Skomoroh.tomsk.ru

Томский театр куклы и актера «Скоморох» представит спектакль «Пикник» на конкурсе «Золотая маска», сообщают в театре.

Томичи представят свою работа 5 апреля в центре им. Вс. Мейрхольда. Спектакль претендует на победу сразу в четырех номинациях: «Куклы/Спектакль», «Куклы/Работа режиссера», «Куклы/Работа художника», «Куклы/Работа актера».

Уже третий год подряд театр в числе номинантов на национальную театральную премию «Золотая Маска». Однако в четырех номинациях впервые.

В этом году театру «Скоморох» конкуренцию составят спектакли Дагестанского государственного театра кукол, Музея истории ГУЛАГа и Творческого объединения «Таратумб» из Москвы, Пензенского театра «Кукольный дом» и Костромского театра кукол.

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