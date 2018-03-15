Житель Красноярского края возместит ущерб более 1 млн руб. за незаконную рубку кедров в Томской области

Томский Обзор / Фото: 15 марта 2018 // Фото: Prokuratrura.tomsk.gov.ru

Партизанский районный суд Красноярского края удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду на территории Томской области жителем Красноярского края, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В декабре 2014 года подсудимый под видом предпринимательской деятельности нанял в Томской области местных жителей для заготовки древесины и дал им распоряжение вырубить кедры вдоль лесной дороги на площади более 2 га. В результате гослесфонду был причинен ущерб на сумму более 1,3 млн руб.», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. руб.

Проанализировав материалы дела, прокуратура подала иск о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба, который суд удовлетворил в полном объеме.

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