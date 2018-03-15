В начала года в Томской области ввели почти 51 тыс. жилых «квадратов»

15 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

За январь – февраль 2018 года в регионе введено 50,96 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 33, 37 тысячи — в индивидуальных домах. Это на 10 процентов больше, чем в 2017 году, в том числе в четыре раза больше — по индивидуальной стройке (46,34 тыс. кв. метров и 8,12 тыс. кв. метров соответственно).

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, наиболее высокие показатели по сдаче жилья в эксплуатацию продемонстрировали город Томск (26,57 тыс. кв. метров), Томский (15,36 тыс. кв. метров) и Колпашевский (1,59 тыс. кв. метров) районы.

За февраль строители ввели в эксплуатацию 33,62 тыс. кв. метров жилья, из них 16,03 тыс. кв. метров — индивидуальные застройщики.

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