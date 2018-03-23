Ремонт северского КПП займёт два-три месяца

Томский Обзор / Фото: 15 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Движение на поврежденном в результате ДТП центральном контрольно-пропускном пункте Северска было восстановлено за несколько часов, сообщает пресс-служба АО «СХК».

«Работы в оперативном порядке выполнены силами управления по эксплуатации и обеспечению имущественного комплекса Сибирского химического комбината (АО «СХК»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и подрядных организаций», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что окончательный ремонт будет выполнен в течение двух-трех месяцев. Сейчас проезд осуществляется по временной схеме, затруднений для автолюбителей нет, утверждают в пресс-службе предприятия.

Напомним, вчера утром, 14 марта, в 06.40 водитель, предположительно пьяный водитель не справился с управлением и повредил две проездных калитки на Центральном КПП. В результате происшествия никто не пострадал.

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