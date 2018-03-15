В этом году в Томске отремонтируют трамвайные пути на Комсомольском

15 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Томское Трамвайно-троллейбусное управление планирует провести капитальный ремонт трамвайных путей по одной из основных магистралей города, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке верхнего строения путей по пр.Комсомольский, от ост.Трамвайное депо до ост.Лебедева. В последующие годы могут быть отремонтированы пути на участках ул.Советская, ул.Елизаровых и пр.Кирова.

Услугами городского электротранспорта каждый день пользуются более 40 тыс. человек. Ежегодно их число составляет 16,5 млн, или почти 18% от общего пассажиропотока. При этом при доходах ТТУ в 500 млн рублей, расходы превышают 570 млн рублей. Для решения проблемы стабилизации финансового состояния предприятия и сохранения пассажиропотока на уровне 2017 года администрация Томска разработала программу финансового оздоровления ТТУ.

Городская маршрутная сеть состоит из 25 автобусных, 6 троллейбусных и 4 трамвайных маршрутов. Троллейбусные и трамвайные перевозки в городе осуществляются муниципальным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» подвижным составом в количестве 45 трамваев и 88 троллейбусов. Протяженность троллейбусных маршрутов составляет - 41 км, трамвайных – 82,4 км. Все маршруты горэлектротранспорта дублируются автобусными маршрутами.

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