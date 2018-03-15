На Томской области «обкатают» стратегию научно-технического развития страны

15 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Томская область, наряду с Новосибирской, станет пилотным регионом по реализации стратегии научно-технологического развития (НТР) России, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замминистра экономического развития России Олега Фомичёва.

По его словам, в пилотных регионах будут отрабатываться разные модели реализации стратегии. Затем они будут тиражироваться в других субъектах страны.

«В рамках Стратегии научно-технологического развития РФ до 2030 года предусмотрен выбор пилотных регионов. Ими стали Новосибирская и Томская области», – заявил заместитель министра экономического развития России Олег Фомичёв.

Он отметил, что в рамках томской модели это базовый крупный университет, или ассоциация вузов и стартап-комьюнити вокруг них как основа для инновационного развития. .

Ранее губернатор Томской области просил президента включить Томскую область в число пилотных по реализации стратегии НТР.

Стратегия НТР России была утверждена 1 декабря 2016 года. Она направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок.

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